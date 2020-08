Reguilon statt Chilwell : Wunschspieler zu teuer: Chelsea blickt jetzt in Richtung Real Madrid

Der FC Chelsea will nach geglückter Champions-League-Qualifikation weiter investieren. Nach den Verpflichtungen von Timo Werner und Hakim Ziyech soll ein Defensiver kommen.

Da 90 Millionen Euro für Ben Chilwell aber für Chelsea zu teuer sind, schauen die Blues nun dem Vernehmen nach in Richtung Madrid. Sergio Reguilon soll das Interesse geweckt haben.

Der in der vergangenen Saison an Sevilla verliehene Linksverteidiger hat bei Real Madrid keine Zukunft, Marcelo und Ferland Mendy stehen in der Hierarchie vor ihm.

Interesse an Reguilon zeigt nicht nur Sevilla, der FC Everton soll sogar mit einem 20 Millionen Euro schweren Angebot an die Königlichen herangetreten sein.