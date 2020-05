Juventus Turin : Lange Abschussliste: Juventus will Kader ausmisten

Juventus Turin will seinen Kader ausmisten. Elf Spieler stehen zum Verkauf, berichtet das Sportblatt TUTTOSPORT. Darunter sind einige gestandene Stars.

Die größten Namen auf der Abschussliste sind Miralem Pjanic (30, Barça zeigt Interesse), Adrien Rabiot (25, Interesse aus der Premier League) und Gonzalo Higuain (31, Newcastle, Wolverhampton Wanderers).

Aber auch die Abwehrakteure Daniele Rugani, Cristian Romero, Mattia De Sciglio und Luca Pellegrini dürfen den italienischen Rekordmeister bei passenden Angeboten verlassen.

Keeper Mattia Perin, derzeit an Genua verliehen, erhält ebenso wie Flügelstürmer Marko Pjaca (25, auf Leihbasis bei RSC Anderlecht) und Youngster Stephy Mavididi (21, an Dijon verliehen) die Freigabe. Rolando Mandragora (22) könnte zudem per Rückkaufoption von Udine zurückgeholt und weiterverkauft werden.