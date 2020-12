Real Madrid : Langfristige Real-Zukunft: Zinedine Zidane mit realistischer Einschätzung

Die sportliche Irrfahrt der letzten Wochen hat bei Real Madrid Spuren hinterlassen. In den Medien wurde bereits eifrig über die Nachfolge von Zinedine Zidane spekuliert. Was seine Zukunft an der Concha Espina anbelangt, gibt sich der Trainer keinen Illusionen hin.

Zuletzt hatte Zinedine Zidane mit Vehemenz ausgeschlossen, dass er auf eigener Kraft aus seinem Traineramt bei Real Madrid ausscheiden wird. Mit einem 2:0 gegen Gladbach rettete sich Real Madrid am Mittwochabend in das Achtelfinale der Champions League.

Es soll eines von Zidanes Schicksalsspielen gewesen sein. Zuvor hatte er mit den Blancos das erste knapp mit 1:0 beim FC Sevilla gewonnen. Während der obligatorischen Pressekonferenz am Mittwoch wurde Zidane erneut zu seiner Zukunft in Madrid befragt. Er erläuterte diese anhand eines Beispiels.

"Ich kann sagen, dass ich nie der Alex Ferguson von Real Madrid sein werde", sagte Zidane laut REAL TOTAL. "Ich bin schon sehr lange hier in Spanien und weiß nicht, wie lange noch, aber ich möchte gern noch etwas bleiben. Ich genieße auch die schwierigen Momente."

Diese gab es in der per se noch jungen Saison zuhauf – und das nicht nur in der Champions League. Real hat in LaLiga bereits sechs Punkte Rückstand aus den führenden Stadtrivalen Atletico, der obendrein ein Spiel weniger absolviert hat.