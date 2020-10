Seit Real-Zeiten : Langzeit-Mourinho-Fan: Sergio Reguilon "outet sich"

"Ich war sehr jung, noch in der Jugend von Madrid und hatte nie das Glück, ihn zu treffen, aber ich habe tolle Erinnerungen an diese Zeit. Zu Hause waren wir alle große Fans von Mourinho", erklärte der spanische Nationalspieler. "Er ist ein Weltklasse-Trainer."

Während dieser Zeit stand auch Sergio Reguilon bei den Königlichen unter Vertrag, spielte in der Jugendabteilung. Der Linksverteidiger enthüllt nun, dass er Mourinho seit jener Zeit bewundert.

Seit einigen Wochen hört Sergio Reguilon auf das Kommando von Mourinho. The Special One lotste den Außenverteidiger aus dem Bernabeu an die White Hart Lane, Real kassierte 30 Millionen Euro Ablöse. "Er war sehr wichtig für meine Entscheidung, hier zu unterschreiben", enthüllt Reguilon.

Seine Entscheidung bereut der 23-Jährige, der sich schnell einen Stammplatz erkämpft hat, nicht. "Die Transferperiode war lang, aber als ich von Tottenhams Interesse hörte, war es eine einfache Entscheidung."