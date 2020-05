FC Barcelona : Barça findet Lautaro-Alternative in Frankreich - auch United interessiert

Lautaro Martinez ist bekanntermaßen die Transfer-Wunschoption des FC Barcelona. Die von Inter Mailand aufgerufene Ablöse von weit mehr als 100 Millionen Euro wird Barça in diesem Sommer aufgrund der Coronakrise aber kaum aufwenden.

So machen sich die Barcelona-Verantwortlichen daran, einen Ersatz zu finden. Laut DAILY MAIL sind die Blaugrana neben Manchester United an Moussa Dembele interessiert, der Olympique Lyon wohl für rund 60 Millionen Euro verlassen darf.

In der inzwischen abgebrochenen Ligue-1-Saison trug Dembele starke 16 Tore in 27 Einsätzen bei – insgesamt beläuft sich die Trefferquote auf 22 Tore in 42 Auftritten.