"Immer einen Schritt voraus" : Lautaro Martinez erklärt: Das macht Lionel Messi besser als alle anderen

Lionel Messi ist es gewohnt, von allen Seiten Lob zu erhalten – zumindest was sein fußballerisches Können betrifft. "Ich habe es in der Vergangenheit gesagt und werde es jetzt und in Zukunft wieder sagen: Er ist der beste Spieler in der Welt", sagt Lautaro Martinez.

Das Duo war erst vor Kurzem mit der argentinischen Nationalmannschaft im Dienst. Messis Klub, der FC Barcelona, soll lange an Lautaro interessiert gewesen sein. Inmitten der Corona-Pandemie konnte Barça das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt allerdings nicht stemmen.

"Für mich spielt er einfach auf einer anderen Ebene. Er versteht das Spiel auf eine andere Art und Weise und er ist immer allen anderen immer einen Schritt voraus", sagt Lautaro, was seinen Argentinien-Kollegen vom Rest der Welt abhebt.