FC Barcelona : Lautaro Martinez: Inter Mailand fordert 90 Mio. und zwei Spieler

Gerücht

Die Transfersaga um Lautaro Martinez (22) geht weiter. Der argentinische Nationalspieler ist bekanntermaßen die Wunschoption des FC Barcelona für die Neubesetzung der Mittelstürmer-Position.

Das Problem: Martinez kostet 111 Millionen Euro. So hoch ist die in seinem Vertrag festgeschriebene Ablösesumme. Zu viel Geld in Zeiten von Corona. Inter kommt den Katalanen nun einem italienischen Medienbericht zufolge entgegen.

Laut SPORT MEDIASET fordert Inter 90 Millionen Euro Ablöse. Zusätzlich sollen die Transferrechte von Arturo Vidal (32, Vertrag bis 2021) an die Nerazzurri übergehen. Antoine Griezmann (29) soll zudem auf Leihbasis bis 2021 kommen.

Quelle: SPORT MEDIASET