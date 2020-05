Inter Mailand : Lautaro Martinez: PSG macht Barça Konkurrenz

Gerücht In diesem Sommer könnte Lautaro Martinez das Transferobjekt Nummer eins auf dem internationalen Markt sein. Wer den Zuschlägt erhält, ist offen. Paris Saint-Germain soll inzwischen ebenfalls mitmischen.

Paris Saint-Germain wird in diesem Sommer einige Transfermeetings abhalten müssen. Bei Mauro Icardi besteht die Option zum festen Kauf, 70 Millionen würde der Mittelstürmer kosten, wird er von Inter fest verpflichtet.

Edinson Cavani wird den Französischen Meister nach Vertragsende in jedem Fall verlassen. Laut ESPN könnte PSG daher ins Wettrennen um Lautaro Martinez einsteigen, dessen Name in den Verhandlungsrunden wegen Icardi fallen könnte.

Manchester United wird ebenfalls als möglicher Abnehmer genannt. Die Red Devils bemühen sich derzeit intensiv um Jadon Sancho.