Inter-Manager äußert sich : Lautaro Martinez und Barça: Blockbuster-Wechsel geplatzt?

Dass Inter bei 20 Torbeteiligungen in dieser Saison Martinez nicht unbedingt abgeben möchte, ist logisch. Und trotz allem wären den Nerazzurri die Hände gebunden. Und zwar für den Fall, dass Barça die in den ersten beiden Juli-Wochen gültige Ausstiegsklausel aktivieren würde.

Die Story zwischen dem FC Barcelona und Lautaro Martinez ist schon sehr speziell. Zwischenzeitlich hieß es sogar, der Deal stehe unmittelbar bevor. Dem ist aber offenbar bei weitem nicht so.

Ist nach dieser Äußerung der Deal bereits Makulatur? In Zeiten der Coronakrise, die auch am amtierenden Spanischen Meister nicht spurlos vorbeigegangen ist und eine große finanzielle Lücke hinterlassen hat, ist zumindest nahezu unvorstellbar, dass eine Ablösesumme von 111 Millionen Euro investiert werden kann/will.

Ging es in jüngerer Vergangenheit um Spekulationen zu anderen Spielern wie Mauro Icardi, war es meist Boss Marotta, der sich öffentlich äußerte.

"Wollen unsere besten Spieler nicht verkaufen"

Lautaro Martinez' Entdecker und Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hatten sich unlängst für einen Wechsel des Nationalstürmers nach Barcelona ausgesprochen.

Angeblich will Martinez ins Camp Nou. MUNDO DEPORTIVO berichtet: Lautaro Martinez will bei Barça unterschreiben. Das sei der feste Wille des Spielers. Doch Inter setzt auf die Treue des Südamerikaners. "Wir diskutieren das Lautaro-Thema mit niemandem, weil wir uns ganz einfach auf ihn verlassen", so Ausilio.