Lautaro Martinez : Lautaro zu Barça? Zwei argentinische Legenden äußern sich

Diego Milito gilt als absoluter Fan seines Landsmanns Lautaro Martinez, was er in einem Interview noch mal unterfüttert. Der Angreifer könne bei jedem Team der Welt spielen, sagt er. Auch das Zusammenspiel beim FC Barcelona mit Lionel Messi würde nach Militos Ansicht gut funktionieren. Auch eine andere argentinische Legende meldet sich zu Wort.

Die Saga um Lautaro Martinez und dessen angestrebten Wechsel zum FC Barcelona wird die Fußballwelt wohl noch einige Wochen beherrschen. Der ehemalige argentinische Nationalspieler Diego Milito ist von Lautaros Qualität außerordentlich überzeugt.

"Lautaro kann für jedes Team der Welt spielen, er ist ein fantastischer Angreifer, ein außergewöhnlicher Junge, ich schätze ihn sehr. Ich bin besonders froh, dass es ihm so gut geht", erklärt Milito im Gespräch mit INFOBAE.

Für Inter Mailand kommt Lautaro in der demnächst wieder beginnenden Serie-A-Saison auf elf Tore in 22 Spielen. Außerdem steuerte er starke fünf Tore in der Champions League bei. Laut neuesten Informationen der SPORT läuft Lautaros Ausstiegsklausel über 111 Millionen Euro am 7. Juli ab.