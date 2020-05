FC Barcelona : Lazar Samardzic weckt Interesse von Barça und Juventus

Auch der FC Barcelona ist an Lazar Samardzic interessiert. Das berichtet der italienische Ableger von SKY. Demnach streitet sich Barça mit Milan, Atletico Madrid und Juventus Turin um den Nachwuchsstürmer von Hertha BSC.

Lazar Samardzic ist gerad einmal 18, am Wochenende feierte er unter Bruno Labaddia sein Bundesliga-Debüt im Derby gegen Union Berlin (4:0).

Der gebürtige Berliner mit serbischen Wurzeln erzielte in der vergangenen Saison 40 Tore für die B-Jugend der Alten Dame, weckte so das Interesse des AC Mailand, der sich im Januar 2020 aber einen Korb abholte.

Auch in der aktuellen Spielzeit liefert Lazar Samardzic ab. In der U19-Bundesliga kommt er auf 14 Tore und neun Vorlagen in 16 Spielen.

Quelle: SKY ITALIA