Hertha BSC : Lazar Samardzic will Hertha verlassen – schnappt Barça oder Juve zu?

Mit Lazar Samardzic droht Hertha BSC eines der größten Talente wegzubrechen. Angeblich forciert das Juwel seinen Abschied aus der deutschen Bundeshauptstadt. Juventus Turin soll bereits in Berlin nachgefragt haben, auch der FC Barcelona zählt zu den Interessenten.

In den letzten Wochen der inzwischen geendeten Bundesliga-Saison hatte Lazar Samardzic sein Profidebüt bei Hertha BSC gegeben. Dem erst 18 Jahre alten gebürtigen Berliner ist das offensichtlich nicht genug.

Laut dem KICKER forcieren Berater und Vater einen Vereinswechsel. Bei anderen Klubs, so heißt es, erhoffen sich Samardzic und dessen Vertreter mehr Spielanteile. Laut dem italienischen Transfer-Guru Gianluca Di Marzio hat Juventus Turin den Kontakt zum Berliner Management aufgenommen.

Die Alte Dame ist allerdings nicht der einzige klangvolle Name, der sich für Samardzic interessieren soll. Demnach beschäftigt sich auch der FC Barcelona mit dem offensiven Nachwuchsmann, der in der U19-Bundesliga Nord/Nordost mit 14 Toren und neun Vorlagen in 16 Auftritten mehr als überzeugte.