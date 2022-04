Ex-Barça-Ass : Lazio Rom: Pedro will Laufbahn auf Teneriffa beenden

Pedro war als Jugendlicher aus Teneriffa in die Nachwuchsschmiede des FC Barcelona gewechselt. Nach unter anderem drei Champions League-Titeln verabschiedete sich der Flügelstürmer 2015 zum FC Chelsea. Über den AS Rom landete der Welt- und Europameister 2021 bei Lazio.

Pedros Vertrag bei dem Biancocelesti läuft im Sommer 2023 aus. Danach zieht es den 34-Jährigen in die Heimat. Am Geld sollte eine Anstellung beim derzeitigen Zweitligisten CD Teneriffa nicht scheitern "Über Gehalt müssten wir nicht sprechen", so Pedro. In seiner Karriere hat der Ex-Barca-Stürmer genug verdient, um keine Geldsorgen mehr zu haben.

In Sachen Vereinsfarben müsste sich Pedro nicht umstellen. CD Teneriffa kleidet sich ähnlich wie Lazio. "Weiß und Blau passen perfekt zu mir", witzelt der Rechtsaußen: "Hoffentlich kann dieser Traum wahr werden."