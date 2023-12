Königsklasse statt Petrodollars: Lazio-Rekordschütze Ciro Immobile sagte Saudis ab

Ciro Immobile hätte in die Wüste wechseln können - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

In den vergangenen Monaten war es ruhig um Ciro Immobile geworden. Der Angreifer zeigte sich im bisherigen Saisonverlauf und über weite Strecken der Vorsaison nicht so treffsicher wie gewohnt. Doch aktuell scheint der Tor-Instinkt des 33-jährigen zurückzukehren.

Der Angreifer in Diensten von Lazio Rom schoss seinen Verein am Dienstagabend mit einem Doppelpack in die K.o-Phase der Champions League. Für die italienische Presse eine kleine Wiederauferstehung des Torjägers, der seit Beginn der Saison 2022/23 "nur" 16 Ligatore geschossen hatte.

Dreimal Torschützenkönig in fünf Jahren

Besonders in den Spielzeiten zwischen 2017 und 2022 hatte Immobile noch Fabelzahlen geliefert. Mit je 29 (17/18), 36 (19/20) und 27 Treffern (21/22) setzte er sich dreimal in Torjägerkrone der Serie A auf, avancierte so zum Rekordschützen der "Laziali".

Im vergangenen Sommer hatte Lazio in Form von Taty Castellanos einen jüngeren Konkurrenten für die Vereins-Ikone präsentiert. Immobile fand sich zunehmend auf der Bank wieder. Doch während der Neuzugang seit Anfang Oktober nicht mehr getroffen hat, kam der "Platzhirsch" zuletzt immer besser ins Rollen, fünf Tore seit dem 30. Oktober sind Zeugnis des Comebacks.

Nun scheint auch das mediale Interesse an dem Routinier, der noch bis 2026 bei Lazio unter Vertrag steht, wieder zu wachsen. Im einem Interview mit "Radio Sportiva" nahm sein Berater, Marco Sommella, Stellung zu verschiedenen Themen.

Angebote abgelehnt – Zukunft offen

Dabei sprach der Agent auch über Angebote aus der Wüste: "Im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, hat er Nächte in der Champions League gegenüber einem Wechsel nach Saudi-Arabien oder die Vereinigte Arabische Emirate vorgezogen."

Sommela erzählte, dass Immobile bei Lazio glücklich und voller Ehrgeiz sei, und betonte, dass die dazugehörigen Emotionen seines Klienten, nicht durch Petrodollars auf gewiegt werden könnten. Allerdings schloss er zukünftige Wechselgedanken Immobiles nicht aus, er sagte nur, dass aktuell nicht der Zeitpunkt sei, sich über solche Dinge Gedanken zu machen.

