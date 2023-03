Jose Mourinho trotz Sperre in Katakomben-Tumult verwickelt

Das hitzige Derby zwischen Lazio Rom und der AS Roma (1:0) hielt am Sonntag selbst nach dem Abpfiff noch eine böse Überraschung bereit. Vor den Umkleidekabinen gerieten die beiden Parteien noch einmal aneinander. Mittendrin: der eigentlich gesperrte Jose Mourinho (60).

Kurz darauf griffen Roma-Coach Jose Mourinho und Lazio-Präsident Claudio Lotito (65) ein, um die Streitparteien auseinanderzuziehen. Erstgenannter warf Lotito dabei Berichten zufolge einige nette Worte an den Kopf.

In der Schlussminute hagelte es im Römer Stadtderby abermals zwei Rote Karten – von jedem Team wurde ein Spieler vom Platz gestellt. In der 32. Minute hatte bereits Roger Ibanez (24) von der AS Roma den roten Karton gesehen.

"Was guckst du mich so an?", soll Mourinho Lotito gefragt haben. Der Angesprochene konterte: "Ich bin der Präsident von Lazio. Wer sind Sie? Das ist mein Zuhause. Sie sollten nicht einmal hier sein."

Mourinho saß gegen Lazio in der Tat den zweiten Teil einer Zwei-Spiele-Sperre ab. Ein Verantwortlicher des italienischen Dachverbands hatte es The Special One jedoch erlaubt, zu den Umkleidekabinen zu gehen.