Lazio Rom verhandelt mit Weltmeister– grätscht der FC Bayern dazwischen?

Auf dem Torhüter-Transfermarkt ist im Sommer 2023 viel los. Manchester United, Chelsea, Inter Mailand und Arsenal haben neue Schlussleute verpflichtet. Bekanntlich sucht auch der FC Bayern einen Keeper. Der Rekordmeister könnte Lazio Rom in die Quere kommen.

Lazio Rom zeigt Medienberichten zufolge Interesse an Hugo Lloris. Der langjährige französische Nationalkeeper (145 Einsätze, größter Erfolg: Weltmeister von 2018) soll laut Reporter Alfredo Pedulla in die italienische Hauptstadt wechseln.

Lloris besitzt bei Tottenham zwar noch einen Vertrag bis 2024, darf die Spurs aber verlassen. Mit Guglielmo Vicario (26) holten die Nordlondoner für 20 Millionen Euro eine neue Nummer eins vom FC Empoli.

Hugo Lloris zeigt Interesse an Anstellung bei Lazio Rom

Laut Pedulla bieten die Biancocelesti Lloris knapp 2,5 Millionen Euro netto Gehalt pro Jahr und damit dem Vernehmen nach doppelt so viel wie der bisherigen Nummer eins Ivan Provedel. Lloris soll Interesse an einer Zusammenarbeit bekunden. Die Aussicht auf Champions-League-Fußball unter Trainer Maurizio Sarri reize den Franzosen, in den nächsten Tagen könnte Vollzug gemeldet werden.