Igli Tare dementiert Lazio Rom hat kein Interesse an BVB-Bankdrücker Nico Schulz

Borussia Dortmund will Nico Schulz von der Gehaltsliste streichen. Ein Abnehmer für den Linksverteidiger ist aber nicht in Sicht. Entgegen anderslautender Gerüchte hat auch Lazio Rom kein Interesse an Schulz.