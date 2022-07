Serie A Lazio Rom: Kepa keine Option mehr - kommt Ivan Provedel?

Lazio Rom sucht einen neuen Schlussmann. Der Spanier Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea wurde in den vergangenen Monaten immer wieder gehandelt, spielt nun aber italienischen Medienberichten zufolge keine Rolle mehr in den Überlegungen der Römer.

Lazio Rom will nach Informationen der Tageszeitung La Repubblica Ivan Provedel (28) als neuen Torhüter verpflichten. Die Biancocelesti bieten dem Vernehmen nach 3,5 Millionen Euro Ablöse plus Boni in Höhe von 500.000 Euro.

Provedels Klub Spezia Calcio soll sechs Millionen Euro aufrufen. Die Hälfte der Ablösesumme müsste wegen einer Weiterverkaufsbeteiligung an den FC Empoli weitergereicht werden. Provedels Vertrag ist noch bis 2023 gültig. Neben Provedel wird auch Luís Maximiano (23, Vertrag bis 2025) vom FC Granada bei Lazio gehandelt.