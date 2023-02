Lazio Rom: Ex-Barça-Ass Pedro erhält Vertragsofferte

Nach Informationen von Calciomercato.com hat Claudio Lotito entschieden, das am 30. Juni 2023 auslaufende Arbeitspapier des spanischen Welt- und Europameisters auszudehnen. Der Präsident habe grünes Licht für eine Vertragsverlängerung gegeben.

Pedro feierte unter Cheftrainer Pep Guardiola große Erfolge mit dem FC Barcelona, gewann unter anderem die Königsklasse 2009 und 2011. Nach dem Champions-League-Titel 2015 unter Luis Enrique verabschiedete sich der Rechtsaußen aus Spanien, wechselte für fast 30 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea.

Fünf Jahre später, nach seinem Vertragsende, schloss er sich dem AS Rom an, ein Jahr später erfolgte die Unterschrift bei Lokalrivale Lazio. In der aktuellen Spielzeit netzte Pedro in bisher 26 Partien fünfmal ein, lieferte weitere fünf Vorlagen.