Serie A Lazio Rom schnappt sich wohl Innenverteidiger von Real Madrid

Luiz Felipe weg, Francesco Acerbi wird nicht jünger: Lazio Rom ist dazu gezwungen, in der zentralen Defensive nachzurüsten. Entschieden haben sich die Italiener für eine zukunftsträchtige Option von Real Madrid.

Lazio Rom holt nach Denis Vavro einen weiteren Innenverteidiger an Bord. Nach Informationen der Redaktion des Transferinsiders Gianluca Di Marzio befindet sich der Austausch mit Real Madrid bezüglich der Verpflichtung von Mario Gila in den finalen Zügen.

Für den 21 Jahre alten Innenverteidiger fällt wohl eine Ablösezahlung in Hohe von sechs Millionen Euro an. Gila ist 2018 von Espanyol Barcelona in den Madrider Nachwuchs gewechselt, bei Real kam er seitdem vornehmlich für die zweite Mannschaft zum Einsatz.