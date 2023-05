Liebe statt Geld: Ex-BVB-Stürmer Ciro Immobile lehnt kolossales Angebot ab

Immobile könnte auf der arabischen Halbinsel in seinem Karriereherbst richtig abkassieren. Das Geld beim Anwärterstaat auf die Austragung der Weltmeisterschaft 2030 sitzt locker, wie das kolportierte Jahresgehalt für Cristiano Ronaldo (Al Nassr) in Höhe von 200 Millionen Euro beweist.

Immobile lehnte die monströse Offerte des namentlich nicht erwähnten Klubs aber ab. Der Ex-Nationalstürmer (15 Tore in 55 Länderspielen) will Lazio Rom die Treue halten und seinen bis 2026 gültigen Vertrag erfüllen.

Der Hauptstadtklub erlebt derzeit eine Renaissance. Unter Trainer Maurizio Sarri belegen Immobile und Co. vier Spieltage vor dem Saisonende den dritten Tabellenplatz der Serie A, der zur Champions-League-Gruppenphase berechtigen würde.

Bei Borussia Dortmund konnte sich Immobile nicht durchsetzen

Immobile war einst als Nachfolger von Robert Lewandowski zu Borussia Dortmund gewechselt, konnte die Erwartungen aber nur in der Champions League (vier Tore in sechs Partien) erfüllen, in der Bundesliga erzielte er nur drei magere Tore (in 24 Spielen). Über den FC Sevilla und Torino ging es für den Mittelstürmer 2016 weiter zu Lazio. Dieser Wechsel sollte sich als wahrer Glücksgriff für Spieler und Verein entpuppen.

Verwendete Quellen

Il Messaggero