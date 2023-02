Luca Pellegrini: Lazio Rom "der Verein meines Herzens"

Luca Pellegrini (23) trägt ab sofort das Trikot von Lazio Rom. Seine Leihe von Juventus Turin an Eintracht Frankfurt wurde vorzeitig beendet. Der Linksverteidiger erfüllt sich mit seinem Wechsel zu Lazio einen Traum.

"Das ist ein emotionaler Abend, es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden", erklärt Pellegrini nach seiner Unterschrift beim Klub aus der italienischen Hauptstadt. "Ich freue mich, wieder zu Hause zu sein."

Pellegrini ist gebürtiger Römer, er wurde jahrelang beim AS Rom ausgebildet, ehe er nach einer Ausleihe an Cagliari Calcio 2019 an Juventus Turin verkauft wurde. Im vergangenen Sommer wechselte der Außenverteidiger zu Eintracht Frankfurt, kam wettbewerbsübergreifend aber nur auf 769 Spielminuten.

Juve beendet Leihgeschäft mit Eintracht Frankfurt

Juventus Turin und die Hessen einigten sich auf ein vorzeitiges Ende der eigentlich bis zum Saisonende datierten Leihe. In der Folge unterzeichnete Pellegrini ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2023 bei Lazio Rom.