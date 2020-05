FC Barcelona : Lazio Rom nimmt Kontakt zu Ivan Rakitic auf

Gerücht Ivan Rakitic wird in diesem Transfersommer einer der Namen sein, der noch häufig zu lesen ist. Lazio Rom soll sich mittlerweile ebenfalls für den Champions-League-Sieger von 2015 interessieren.

Die Medienwelt sinniert weiterhin fleißig über die Zukunft von Ivan Rakitic. Mit Lazio Rom soll sich inzwischen der nächste Interessent ins Wettrennen um den Mittelfeldmann des FC Barcelona eingeschaltet haben.

Der römischen Zeitung IL TIEMPO zufolge hat Lazio bereits den Kontakt zu Rakitics Vertreter aufgenommen und locke mit einem gut dotierten Vertrag für die kommenden drei Spielzeiten. Mit den Biancocelesti könnte er nächste Saison in der Champions League spielen.

Barça möchte Rakitic gerne noch in diesem Sommer von der Gehaltsliste streichen. Der in der Schweiz geborene Kroate will allerdings seinen bis 2021 datierten Vertrag nach Möglichkeit erfüllen.

Angeblich fordert Barça eine Ablöse von 20 Millionen Euro. Rakitic würde gerne zum FC Sevilla zurückkehren. Ein Engagement außerhalb Spaniens soll für den 32-Jährigen nur im Ausnahmefall zum Thema werden.