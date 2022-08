Serie A Planänderung: Luis Alberto wird Lazio Rom nicht verlassen

Luis Alberto wird Lazio Rom in den nächsten Wochen unter keinen Umständen verlassen. "Er wird nicht wechseln. Er wird auch in dieser Saison im Lazio-Trikot spielen", sagte Sportchef Igli Tare am Mikrofon von Sky Italia.

Neben dem gewohnten Verkaufskandidaten Sergej Milinkovic-Savic war Luis Alberto als der Spieler genannt geworden, mit dem die Römer eine hohe Ablöse generieren wollen. Der 29 Jahre alte Spanier gehört im Team der Biancocelesti seit Jahren zu den Leistungsträgern.