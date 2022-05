Lazio Rom Sergej Milinkovic-Savic: Kehrtwende beim Lazio-Superstar?

Diese Zahlen stammen jedoch aus der Vor-Corona-Zeit. Auch die Biancocelesti haben durch die Pandemie und die Einschränkungen der Regierung viel Geld verloren. Gut möglich daher, dass Lotito mit seinen Aussagen den Preis für seinen Mittelfeldspieler hochtreiben will.

Offiziell beteuert Lotito, dass er weiterhin mit Milinkovic-Savic zusammenarbeiten will. "Milinkovic-Savic steht nicht zum Verkauf", erklärte Lotito gegenüber Rai Sport und erinnerte an die Vergangenheit "Ich habe für ihn bereits Angebote über 140 Millionen Euro abgelehnt."

Italienischen Medienberichten zufolge ist Lotito verkaufsbereit, sollten mindestens 70 Millionen Euro als Ablöse für den Mittelfeldspieler zu erlösen sein. Juventus Turin und Paris Saint-Germain gelten als interessiert. Auch Manchester United wurde bereits Interesse an dem 27-Jährigen nachgesagt.

Anhören würde er sich Offerten auf jeden Fall - in Absprache mit Milinkovic-Savic. "Ich würde Sergej fragen, was er tun möchte, für den Fall, dass wir einen wichtigen Vorschlag von einem Weltklasse-Topklub erhalten", so der Präsident.