Barça plant Wintertransfers : Leih-Deals für Riqui Puig und Carles Alena – vier Spieler sollen endgültig gehen

Riqui Puig (21) und Carles Alena (22) dürfen den FC Barcelona in der Januar-Transferperiode verlassen. Nach Informationen der ortsansässigen Zeitung SPORT bekommen beide die Wechselfreigabe, allerdings nur per Leihgeschäft.

Barça-Coach Ronald Koeman hatte Riqui Puig im Sommer eine Leihe ans Herz gelegt, das Eigengewächs lehnte aber ab. Die Konsequenz: Magere drei Spielminuten wettbewerbsübergreifend. Bei Alena sieht es nicht viel besser aus. Der Mittelfeldakteur kommt erst auf einen Teilzeiteinsatz in der Champions League.

An Riqui Puig sollen die beiden portugiesischen Top-Klubs Porto und Benfica Lissabon Interesse bekunden, Alena steht beim FC Getafe auf der Liste. In der vergangenen Rückrunde war Alena bereits an Betis Sevilla verliehen.