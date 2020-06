FC Barcelona : Leihe plus Kaufoption: Ousmane Dembele sagt Liverpool ab

Der FC Liverpool hat angeblich erneut einen Vorstoß bei Ousmane Dembele gewagt. Der umstrittene Weltmeister signalisiert allerdings kein Interesse an einer Zukunft beim Champions-League-Sieger.

Ousmane Dembele und der FC Barcelona werden wohl auch in der nächsten Saison kooperieren. Wie die Redaktion des italienischen Transfergurus Gianluca Di Marzio berichtet, sinnierte der FC Liverpool zwar über eine Ausleihe inklusive Kaufoption nach..

Die Reds sollen deshalb in den vergangenen Tagen sogar mit Dembele und Barça in Kontakt gestanden haben. Der Weltmeister von 2018 lehnte einen Wechsel zum designierten Meister der Premier League jedoch ab.

Juventus Turin war ebenfalls mit einem Transfer des 23-Jährigen verbunden worden. Laut dem französischen Journalisten Bertrand Latour habe die Alte Dame Dembele sogar stark umworben, ein Barça-Abschied sei allerdings nicht vorgesehen.

In dieser durchaus brisanten Personalie wird auch noch in den kommenden Wochen Bewegung drin sein. Aktuell arbeitet Dembele nach einer wiederholten Muskelverletzung an seinem Comeback. Der Flügelstürmer droht bis Ende August auszufallen.