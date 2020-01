Manchester United will in der Winter-Transferperiode reagieren und neben einem neuen Stürmer auch eine frische Kraft fürs Mittelfeld verpflichten.

Marcos Llorente war im vergangenen Sommer für 30 Millionen Euro von Real Madrid zu Atletico Madrid gewechselt, spielt bisher aber unter Diego Simeone noch nicht die erhoffte Rolle.

Nur drei Startelfeinsätze in der Primera Division stehen in seiner Saisonbilanz. In den vergangenen acht Wochen kommt Llorente nur auf 16 Spielminuten.

United wird zudem weiter mit Bruno Fernandes (25, Vertrag bis 2023) in Verbindung gebracht. Sporting Lissabon soll seine Ablöseforderung allerdings kräftig auf 80 Millionen Euro erhöht haben.

Der portugiesische Traditionsverein sitzt am längeren Hebel. Fernandes hat noch 3,5 Jahre Vertrag und besitzt eine Ausstiegsklausel über 100 Millionen Euro.

