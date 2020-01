Wenn Leon Goretzka fit ist, spielt er unter Trainer Hansi Flick auch. In Zukunft will der Ex-Schalker eine wichtigere Rolle beim FC Bayern München einnehmen.

Leon Goretzka fühlt sich für eine dominante Rolle bei Bayern München gewappnet.

"Ich möchte noch mehr Einfluss aufs Spiel bekommen und noch mehr Verantwortung übernehmen", forderte der Mittelfeldspieler im Bayern-Magazin 51.

Was das genau bedeutet, verriet Leon Goretzka, der in seiner Debütsaison auf 30 Spiele und dabei acht Tore kam, auch: "Mit der Mannschaft bedeutet das vor allem, in der Champions League weiter zu kommen als letztes Jahr. Das Double hast du als FC Bayern natürlich immer im Visier."

Der 24-Jährige sieht sich selbst auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung, wie er unterstrich: "In den eineinhalb Jahren FC Bayern konnte ich mein Niveau noch einmal steigern."