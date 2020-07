BVB verleiht Juwel nach Marseille : Leonardo Balerdi: Eine Frage lässt Dortmund offen

Im Interesse, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln, war Leonardo Balerdi an die Verantwortlichen von Borussia Dortmund herangetreten. Diese entsprachen dem Gesuch und liehen ihn für die kommende Saison an Olympique Marseille. Bei der Verkündung ließ der BVB allerdings ein wichtiges Detail ungeklärt.

Was Borussia Dortmund dort allerdings unbeantwortet ließ, ist die Frage nach einer Kaufoption. In hiesigen Medien wurde zuletzt darüber spekuliert, dass der BVB den Zugriff auf Balerdi nicht verlieren wolle und dem Champions-League-Teilnehmer daher eine Option zum Fixkauf verweigere.

"Leonardo Balerdi ist mit dem Wechselwunsch auf uns zugekommen. Er erhofft sich in Marseille mehr Spielpraxis. Wir bedanken uns für sein Engagement und wünschen ihm für seine Zukunft den größtmöglichen Erfolg", erklärt Sportdirektor Michael Zorc in der offiziellen Bekanntgabe.

In Frankreich wurde stets dagegengehalten. Laut verschiedenen Medienberichten ist sehr wohl ein solcher Passus vereinbart worden. Für 14 Millionen Euro soll sich OM eine Vertragsklausel zur permanenten Zusammenarbeit mit Balerdi gesichert haben.

Dies entspräche in etwa der Summe, die der BVB im Winter 2019 an die Boca Juniors überwiesen hatte (15,5 Mio. Euro). In den vergangenen eineinhalb Jahren kam Balerdi lediglich auf acht Profi-Pflichtspiele. Das soll sich an der Cote d'Azur schnellstmöglich ändern.