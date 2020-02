Paris Saint-Germain eilt zur Meisterschaft. Nach dem 4:2-Erfolg über Lyon haben die Hauptstädter 12 Punkte Vorsprung auf Verfolger Olympique Marseille.

In der Ligue 1 läuft also alles nach Plan, wie in den vergangenen Jahren eigentlich immer. Doch in der Champions League streicht PSG regelmäßig früh die Segel.

Kommt es dieses Jahr wieder so? Leonardo verneint. Der Sportdirektor: "Jedes Jahr hören wir dasselbe: Die Mannschaft ist nicht bereit, die Ligue 1 ist nicht gut genug."

Doch man habe nicht nur in der Liga den 12-Punkte-Vorsprung, sondern auch in der Königsklasse überzeugt: "Wir haben mit fünf Siegen und einem Unentschieden beinahe das Optimum geholt. Wir sind bereit. Wir haben ein großartiges Team."