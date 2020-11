Juventus Turin : Leonardo Bonucci: Emotionale Worte zum großen Meilenstein

Leonardo Bonucci (33) hat am Wochenende seinen 400. Einsatz für Juventus Turin absolviert. Zeit für emotionale Worte des Innenverteidigers.

"Wenn man an das glaubt, was man tut, sich aufopfert und mit aller Willenskraft daran arbeitet, dann erreicht man seine Ziele. Das ist mir passiert. Ich möchte noch viele Spiele in diesem Trikot absolvieren, das für mich alles bedeutet", sagte Bonucci gegenüber JUVENTUS TV.

Von Erfolg gekrönt war der Meilenstein des Nationalverteidigers nicht. Cristiano Ronaldo brachte Juve gegen Lazio Rom zwar in Führung, die Biancocelesti glichen allerdings in der 5. Minute der Nachspielzeit noch zum 1:1 aus.