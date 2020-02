Champions League : Leonardo Bonucci fordert den Titel, Sarri adelt Cristiano Ronaldo

Leonardo Bonucci hat kein geringeres Ziel als Europas Krone. Das liege in der DNS von Juventus Turin und darüber gebe es auch nicht zu reden.

Leonardo Bonucci, seit kurzem in der Abwehr wieder mit dem von einem Kreuzbandriss genesenen Giorgio Chiellini vereint, sieht eine Weiterentwicklung bei Juventus Turin.

"Das ist eine andere Phase der Saison, jetzt gilt es - und wir begegnen dem mit großer Vorfreude. Wir wollen in jedem Wettbewerb bis zum Ende gehen und können das auch. Wenn es darauf ankommt, sind wir immer da."

Juve-Erfolgscoach Max Allegri kündigt Comeback an

"Wir verbessern uns damit als Team kontinuierlich, was auch an der inzwischen verbesserten Kommunikation mit Matthijs de Ligt festzumachen ist. Das in Verbindung mit kontinuierlichem Training hilft uns dabei, uns immer weiter zu verbessern", erklärte der erfahrene Spieler.

Daneben helfen offensiv die Tore von Gonzalo Higuain, Paulo Dybala und Cristiano Ronaldo. Der Portugiese hat bereits 21 Treffer in ebenso vielen Serie-A-Spielen erzielt.

Anzeige

"Cristiano ist ein Spieler, der auf der gesamten Welt geschätzt und respektiert wird", betonte Trainer Maurizio Sarri.

"Seine Statistiken allein reichen schon, um ausreichend über seine Form zu sprechen. Er ist ein packender, mitreißender Spieler – und ist aktuell sowohl physisch als auch mental voll auf der Höhe."

Der Trainer von Juventus sprach auch über das Coronavirus – einen Ausbruch gab es schließlich auch in der Region um Turin. Dennoch sind einige Fans mit nach Lyon gereist, was französischen Behörden nicht sonderlich gefiel.