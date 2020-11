Später Lazio-Ausgleich : Leonardo Bonucci will Paulo Dybala nicht die Schuld geben

"Wir haben 93 Minuten und 45 Sekunden lang eine Juventus-Leistung erbracht", befand Leonardo Bonucci nach dem 1:1 gegen Lazio gegenüber dem italienischen SKY. In buchstäblich letzter Sekunde glich Felipe Caicedo aus, als er den Ball nach Vorleistung von Joaquin Correa um Bonucci herum im Tor von Juventus Turin unterbrachte.

"In der Defensivphase waren wir solide und aggressiv, Lazio hatte null Chancen, dann kassierten wir ein Tor auf einen Ball, mit dem wir besser umgehen konnten", bekrittelt Bonucci. "Wir müssen uns unbedingt verbessern, um unsere Ziele zu erreichen. Es ist die Sache, die uns pushen muss, immer mehr zu geben."

Der Dauermeister steht nach sieben Spieltagen in der Serie A nur auf dem ungewöhnlichen 5. Platz. In der Champions League holten die Bianconeri sechs Punkte aus drei Spielen. "Es gibt Momente, in denen man riskieren kann, zu spielen – und andere, in denen der Ball aus dem Stadion geschossen werden muss", so Bonucci.