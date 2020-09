FC Bayern : Leroy Sane: Bittere Nachricht für den FC Bayern

Der FC Bayern München muss in den kommenden Wochen auf Leroy Sane verzichten. Der deutsche Nationalspieler fällt verletzt aus. Neues gibt es indes von den Personalien Alexander Nübel, Mickael Cuisance und Javi Martinez.

Die Personallage beim FC Bayern spannt sich an. Wie Cheftrainer Hansi Flick am Dienstag im Pressegespräch verkündete, ist der Einsatz von David Alaba (28, muskuläre Probleme) im Supercup gegen Borussia Dortmund in Gefahr.

Innenverteidiger-Kollege Tanguy Nianzou (18) hatte sich bereits zuvor in den Krankenstand verabschiedet. Das französische Supertalent wird wegen einer Oberschenkelverletzung wohl erst Mitte Oktober wieder eingreifen können.

Auch in der Offensive muss der Rekordmeister im Vorfeld des Dortmund-Krachers einen Ausfall verkraften. Linksaußen Leroy Sane (24, Kapselverletzung im Knie) fällt wochenlang aus. Eine bittere Nachricht für den Nationalspieler, der einen Großteil der vergangenen Saison wegen eines Kreuzbandrisses pausieren musste.