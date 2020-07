Bayern-Wechsel fast fix : Leroy Sane: Das zähe Ringen ist beendet

Der FC Bayern blieb in den Verhandlungen um einen Transfer von Leroy Sane hartnäckig, was sich offenbar ausgezahlt hat. Einem Medienbericht zufolge ist der Deal unter Dach und Fach. Noch in dieser Woche soll der Flügelspieler den Medizincheck absolvieren.

Das zähe Ringen um Leroy Sane scheint beendet. Wie die BILD aus dem Umkreis von Pep Guardiola erfahren haben will, ist Sanes Wechsel von Manchester City zum FC Bayern perfekt. Sane bindet sich bis 2025 an den Deutschen Meister.

Dabei stellte vor allem der ab heute als neuer Sportvorstand figurierende Hasan Salihamidzic sein Verhandlungsgeschick unter Beweis. Angeblich ist das Transfergeschäft mit einem Preis unter 50 Millionen Euro zustande gekommen.

Sane soll überdies nicht das Münchner Gehaltsgefüge sprengen und deutlich unter 20 Millionen Euro im Jahr verdienen. Der gebürtige Essener wäre mit Tanguy Kouassi (18), der bereits seinen Medizincheck erfolgreich absolviert haben soll, der zweite FCB-Zugang in diesem Sommer.

Laut SPORT1 weilt Sane aktuell noch in Manchester, wird sich allerdings in Kürze in die bayrische Landeshauptstadt aufmachen. Voraussichtlich am Donnerstag oder Freitag wird der 24-Jährige die medizinischen Untersuchungen absolvieren.