Als der FC Bayern Leroy Sané im Sommer verpflichten wollte, scheiterte der Transfer an der schweren Knieverletzung des ManCity-Stars. Dem vorausgegangen war eine andere kuriose Geschichte.

Eigentlich eine Partie, indem man nicht unbedingt mit der ersten Garde spielt. So hatte es auch Pep Guardiola geplant. Eigentlich sollte laut THE ATHLETIC Riyad Mahrez statt Leroy Sané spielen.

Um einer Dopingsperre und einer Strafe zu entgehen, strich Guardiola den 28-Jährigen aus dem Kader und ließ Sané spielen.

Der 23-Jährige verletzte sich dann aber schwer am Knie, ein Wechsel zum FC Bayern war damit vom Tisch.

Inzwischen ist der Nationalspieler aber wieder so gut wie fit. Sein Comeback steht bald an und einiges deutet daraufhin, dass die Münchener ihn im Sommer an die Säbener Straße holen.

