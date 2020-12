FC Bayern : Leroy Sane hilft Bedürftigen in München, Gelsenkirchen und Manchester

Leroy Sane hat hilfsbedürftigen Menschen über die Weihnachtstage eine Freude bereitet. Der Starspieler des FC Bayern spendete Geld an Organisationen in den Städten München, Gelsenkirchen und Manchester.

In den deutschen Städten hilft Sane mit den geldlichen Mitteln den Obdachlosen-Organisationen "Kältebus München e.V." und "Gelsenkirchen packt an!-Warm durch die Nacht". In Manchester ermöglicht der 24-Jährige Weihnachtsgeschenke, Essen oder größere Sachspenden für Menschen in Not.