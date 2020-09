Jerome Boateng sicher : "Leroy Sane ist vor allem nach dem Triple von großer Bedeutung"

Nach langem Hin und Her erhielt der FC Bayern den Zuschlag auf Leroy Sane. Sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Jerome Boateng ist überzeugt davon, dass der deutsche Rekordmeister noch viel Freude an seinem Neuzugang haben wird.

Während die Bayern in Lissabon das Triple klarmachten, hatte Sane an der Säbener Straße an seinem Bundesliga-Comeback gearbeitet. Der 24-Jährige hatte ein aufwühlendes Jahr hinter sich gebracht: Kreuzbandriss, Corona, Bayern-Wechsel und jetzt die Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft.

"Mit Leroy bekommen wir einen Spieler, an dem wir noch viel Freude haben werden", fällt Jerome Boateng in der Printausgabe der SPORT BILD schon jetzt ein sehr positives Urteil über Neuzugang Leroy Sane.

Sane bereitet sich mit seinen DFB-Kollegen in Stuttgart auf die beiden Aufgaben in der Nations League gegen Spanien und in Basel gegen die Schweiz vor. "Ich denke, ich bin bei 80 Prozent. Klar fehlen die Spiele und der Rhythmus, da werden die letzten Prozente dazukommen", sagte Sane am Rande der ersten Trainingseinheit.

Boateng ist sicher, dass Sane frischen Wind in die Münchner Mannschaft bringen wird, was unter anderem an den beiden Parametern Triple und Trainer Hansi Flick festzumachen sei.

"Gerade nach so einem Triumph, wie wir ihn mit dem Triple erlebt haben, sind solche neuen Impulse, die uns Leroy geben wird, von großer Bedeutung", sagt der erfahrene Verteidiger, der nach aktuellem Stand seinen auslaufenden Vertrag erfüllen wird.

Sane werde den FC Bayern als Team noch besser machen. Außerdem werde er unter Coach Flick noch mehr aufblühen sowie sich zum Anlass nehmen, die Champions League zu gewinnen: "Wir werden alle daran arbeiten, dass wir sie zusammen noch einmal nach München holen können."