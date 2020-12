FC Bayern : Leroy Sane kassiert deutliche Kritik

Der Weltfußballer von 1990 erklärt in Richtung des Ex-Schalkers: "Hansi Flick hat ihn zurecht wieder ausgewechselt. Das ist so nicht ein Spieler, der Bayern München verstärkt. Er muss an sich arbeiten, auch in der Defensive."

Dass er sich in Sachen Defensivarbeit verbessern müsse, habe Leroy Sane in den vergangenen Wochen bereits mehrfach von Flick gesagt bekommen, so Matthäus weiter: "Das war heute ein klarer Denkzettel."