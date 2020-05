Manchester City : Leroy Sane: ManCity lacht über Bayern-Verhandlungsbasis

Die SPORT BILD wartete am Mittwoch mit der Information auf, der FC Bayern habe sich mit Leroy Sane auf eine Zusammenarbeit über fünf Jahre geeinigt. So weit, so gut. Im Hinblick der Ablösesumme gilt es allerdings noch einiges zu klären.

Manchester City habe laut DAILY MAIL die laut SPORT BILD aus München veranschlagte Verhandlungsbasis über 40 Millionen Euro mit einem "Lachen" quitiert. Notfalls seien die Citizens sogar bereit, Sane nach Vertragsende 2021 ablösefrei ziehen zu lassen.

Damir Smoljan, dessen Agentur LIAN SPORTS seit Kurzem als Sanes Berater firmiert, goutiert das Interesse des FC Bayern schon mal.