Fehlstart beim FC Bayern : Leroy Sane muss sich deutliche Worte anhören

Nach der Höchststrafe, die Leroy Sane am Wochenende widerfahren war, sprach Karl-Heinz Rummenigge am Sonntag ausführlich über den Sommer-Neueinkauf des FC Bayern.

"Das kannte ich so nicht", sagte Leroy Sane am Samstag, nachdem er beim Topspiel in Leverkusen (2:1) erst in der 32. Minute eingewechselt wurde und in der 68. Minute das Feld schon wieder verlassen musste.

So richtig angekommen beim FC Bayern ist der 50-Millionen-Zugang noch nicht. Das weiß auch Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge, der im DOPPELPASS auf SPORT1 Verständnis dafür aufbrachte, dass Sane über das Vorgehen Hansi Flicks am Samstagabend nicht wirklich begeistert war.

"Der liebe Gott hat ihm unglaubliche Talente gegeben", sagte Rummenigge, fügte dann aber Kritik an dem deutschen Nationalspieler an. Er sei noch nicht in diesem "FC-Bayern-Gen" angekommen, meinte der Münchner Manager.

"So wie Thomas Müller, der war mein Held gestern. Ist rauf und runter marschiert, vom Talent aber nicht so behütet, wie Leroy. Daran muss er arbeiten. Das ist seine Aufgabe", sagte Rummenigge.