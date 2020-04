FC Bayern : Leroy Sane oder Timo Werner zum FC Bayern? Lothar Matthäus vertritt klare Meinung

Der FC Bayern kann sich nach der Vertragsverlängerung mit Hansi Flick an die Planungen für die neue Saison machen. Selbstredend vertritt auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seine Meinung.

Trotz der Coronakrise plant der FC Bayern zur neuen Saison mindestens einen Top-Transfer zu tätigen. Im Blickfeld des deutschen Abonnementmeisters befinden sich neben Kai Havertz vor allem Leroy Sane und Timo Werner.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus will den Bayern-Verantwortlichen bei der Entscheidung zwischen Sane und Werner behilflich sein – und setzt sich für Letzteren als neuen FCB-Angreifer ein.

"Man bekommt langsam das Gefühl, dass Flick und auch Kahn eher in Timo Werner den Spieler sehen, der in vielen Belangen besser zu diesem Klub passen könnte", schreibt Matthäus in seiner SKY-Kolumne.