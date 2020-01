Ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss ist Leroy Sane in die Einheiten mit seinen Teamkollegen zurückgekehrt.

Manchester City veröffentlichte auf seiner Homepage sogar eine Bildergalerie zum Wiedereinstieg Sanes.

In den vergangenen Wochen arbeitete der 24-Jährige noch via Individualtraining an seinem Comeback. Seine Rückkehr in den Pflichtspielbetrieb wird trotz allem noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Jene Meldung nehmen auch die Verantwortlichen beim FC Bayern zur Kenntnis. Beim deutschen Rekordmeister wird Sane weiterhin als Wunschoption für den Sommer gehandelt. Karl-Heinz Rummenigge äußert sich derweil zurückhaltend.