Trainer und Spieler des Jahres : Lewandowski und Flick lösen Klopp und Marco Reus ab

Das Triple des FC Bayern München schlägt sich auch in individuellen Auszeichnungen für zwei der Hauptdarsteller nieder. Top-Torjäger Robert Lewandowski und Chefcoach Hansi Flick werden zu den Besten gekürt.

Robert Lewandowski Deutschlands Fußballer des Jahres

Hansi Flick ist zum Trainer des Jahres gewählt worden. Damit nicht genug der individuellen Ehrungen für den FC Bayern. Robert Lewandowski wurde erstmals zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt.

Die Bilanz des Polen liest sich eindrucksvoll: 34 Tore in 31 Bundesliga-Partien, 15 Tore in 7 Königsklassen-Aufritten. Damit sicherte sich Lewandowski die Torjägerkronen in der Liga und der Champions League.

"Ich bin sehr stolz darauf. Umso mehr, als die Erwartungen an mich immer höher werden und ich in jedem Jahr versuche, sie noch zu übertreffen", freut sich der Ex-Dortmunder im KICKER.