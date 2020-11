FC Bayern : Liebäugelt Niklas Süle mit einem Wechsel auf die Insel?

Dem FC Bayern stehen zur kommenden Saison einigen Änderungen ins Haus. Ein möglicher Abgang von Niklas Süle war bisher nicht Thema. Der Defensivspezialist soll einem Engagement in der Premier League offen gegenüberstehen.

Von den erwähnten Umwälzungen ist vor allen Dingen die zentrale Abwehr betroffen. Stand jetzt sieht es nicht danach aus, als würde David Alaba seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern. Überdies soll beschlossen sein, Jerome Boateng kein neues Arbeitsverhältnis mehr anbieten zu wollen.

Niklas Süle wäre in Zukunft also noch wichtiger als er es ohnehin schon ist. Wie die SPORT BILD berichtet, haben die Münchner Planer allerdings registriert, dass der FCB-Abwehrmann einen Wechsel in die Premier League durchaus im Sinn hat. Ins Detail geht das Boulevardblatt allerdings nicht.

Demnächst soll es erste Gespräche geben. Wohl auch, um auszuloten, ob der deutsche Nationalspieler grundsätzlich Bereitschaft signalisiert, seinen 2022 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Wenn nicht, müssten sich die Bayern nach den Gesetzen der Branche schon im kommenden Sommer mit einem Verkauf beschäftigen.