Liverpool-Coach : Lieber Messi als Cristiano: Jürgen Klopp erklärt seine Wahl

"Messi hat von Geburt an ganz andere körperliche Konditionen. Will man sich einen perfekten Spieler malen, dann würde dieser Ronaldos Statur haben, so hoch wie er springen oder so schnell wie er laufen können", sagt Klopp.

Der LFC-Coach fügt an, dass bei Ronaldo dessen professionelle Einstellung dazukäme, "die gar nicht besser sein könnte".

Messi habe dagegen die Gabe "alles so einfach aussehen zu lassen. Und deswegen mag ich ihn als Spieler auf dem Platz auch ein kleines bisschen mehr. Aber Cristiano ist ebenfalls ein überragender Akteur."

Im vergangenen Jahre kürte sich Messi zum sechsten Mal zum Weltfußballer. Dies gefiel Ronaldo überhaupt nicht, der nicht mal zur Gala erschien und die Zeremonie stattdessen von der heimischen Couch aus verfolgte.