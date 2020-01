In den vergangenen Monaten wurde Marquinhos zwar immer mal wieder mit einem Wechsel verbunden. Der Verteidiger schwört Paris Saint-Germain allerdings die Treue und verlängert seinen Vertrag vorzeitig.

Marquinhos und Paris Saint-Germain haben ihre Zusammenarbeit um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert. So steht es in einer offiziellen Mitteilung, die der französische Dauerchampion am Montag lancierte.

"Noch 5 Jahre in den Farben unserer PSG. Ein Traum, der Tag für Tag Wirklichkeit wird! Danke an meine Familie, danke PSG und danke an die Fans für das Vertrauen, wir setzen das Abenteuer gemeinsam fort ... Ich liebe dich, PARIS", schreibt Marquinhos auf seiner Twitter-Seite.

Seit Sommer 2013 schnürt der Brasilianer seine Arbeitsgeräte für den Pariser Topklub. Damals kam er für knapp 32 Millionen Euro Ablöse vom AS Rom an die Seine. Seither gewann er mit PSG fünfmal die Meisterschaft und viermal den Pokal.

Mit seiner Verlängerung ist Marquinhos einer der dienstältesten Spieler im PSG-Kader geworden. Der 25-Jährige wird nur noch von Thiago Silva, Marco Verratti und Edinson Cavani getoppt.