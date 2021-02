Ligue 1 : Eduardo Camavinga: Berater flirtet mit Real Madrid und Barça

Eduardo Camavinga (18) wird seit einigen Monaten von Jonathan Barnett vertreten. Der bekannte Spielervermittler betreibt bereits Öffentlichkeitsarbeit - und bringt das Supertalent von Stade Rennes mit Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung.

"Real Madrid ist ein großartiger Verein", so der Brite: "Eduardo würde gerne für einen Top-Verein spielen. Madrid ist einer der besten Klubs der Welt, ebenso wie Barcelona."

Barnett, der unter anderem auch Größen wie Gareth Bale, Saul Niguez von Atletico Madrid oder Barcelonas Sergino Dest vertritt, heizt die Gerüchteküche nun neu an.

Auch ein Wechsel in die Bundesliga, wo neben den Bayern auch Borussia Dortmund Interesse an dem Supertalent zeigen soll, ist möglich, wie Barnett andeutet: "Es gibt Vereine aus Deutschland, Italien oder England, die Eduardo gerne haben würden."

Camavinga steht bei Stade Rennes noch bis 2022 unter Vertrag. Als Ablösesumme müssten Real, Barça, die Bayern und Co. wohl mindestens 50 Millionen Euro aufbringen. "Ich denke schon", so der Agent auf die Frage, ob Camavingas Preisschild sich in dieser Region bewege.