"Ligue 1 körperlich härteste Liga der Welt" : PSG-Coach Mauricio Pochettino stellt eine gewagte These auf

Die Ligue 1 hat in den Augen des 49-Jährigen aber noch viel mehr zu bieten als die robuste Spielweise. "Ich glaube, dass das Talent unfassbar ist und es gibt auch großartige Trainer. In jedem einzelnen Spiel kannst du sehen, dass die Teams die Qualität, die Fähigkeit zum Gewinnen haben, sie geben niemals auf."

Das Niveau in der Liga könnte Pochettino etwas überbewerten. Schließlich führt seine Mannschaft die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung an. Und das am 13. Spieltag! Hinter den Parisern geht es für die restlichen Teams immerhin spannender zu. Zwischen dem Zweitplatzierten aus Lens und dem AS Monaco auf Rang 11 liegen nur sechs Zähler.